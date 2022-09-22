Тактильный куб, качели-гнездо и песочница с костями: в Челябинске начали обустраивать инклюзивный сквер

Сквер сейчас и в проекте. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске стартовали работы по созданию первого инклюзивного сквера. Новую зону отдыха будет удобно посещать людям с ограниченными возможностями здоровья и маломобильным горожанам.

Сквер расположится рядом с пересечением улиц Труда и Володарского, неподалеку от многоквартирных домов, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

Проектировщики сохранили все дорожки, которыми пользуются жители. В сквере планируют посадить новые деревья и создать несколько зон для тихого и активного отдыха, а также игровые площадки.

В центре парка поставят качели-гнездо, на таких удобней всего качаться детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Рядом расположатся батут и карусель, куда можно заехать на инвалидной коляске. Дети смогут гулять по развивающему сенсорному лабиринту, а еще играть в двух песочницах. В одной из них спрячут искусственный скелет динозавра, чтобы юные исследователи могли его раскопать.

В зоне пикника поставят столы разного размера. В зоне тихого отдыха разместят скамейки и посадят елку, — ее можно будет наряжать на Новый год.

Покрытия в разных зонах парка сделают из материалов, отличающихся на ощупь и по звуку, чтобы слабовидящим посетителям удобней было ориентироваться.

В сенсорном саду будут выращивать растения с разными запахами, а в зоне тихих игр рядом с шахматными столиками поставят тактильный куб. Это интерактивная игрушка, адаптированная для слабовидящих.

Напомним, в создание сквера вложат 8,1 млн рублей. Закончить обустройство зоны отдыха надеются до конца 2022 года.

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