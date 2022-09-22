Одна из лучших коллекций драгоценных металлов и бриллиантов приезжает в Челябинск

Выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры 19-21 веков» откроется в государственном историческом музее Южного Урала 19 октября. Это первая полномасштабная выездная выставка драгоценностей из собрания музеев московского Кремля — на Южный Урал доставят 400 произведений отечественного ювелирного искусства XIX-XXI веков

Выставка состоит из двух частей: исторической и современной. Также будет представлен специальный раздел – мемориальный. Историческая часть выставки представит произведения двух эпох: историзма и модерна. Авторы этих шедевров – придворные ювелиры и камнерезы Российской империи, чьи имена известны во всем мире: Карл Фаберже, Карл Бок, Фридрих Кехли, Карл Бланк, Иван Морозов, Павел Овчинников, фирма «К.Э. Болин» и мастера других фабрик и артелей.

Ключевым в исторической части проекта является клад, который был найден в 1990 году в старинном московском доме на улице Солянке. Это комплекс роскошных предметов из золота и платины с декором из уникального жемчуга, сапфиров и изумрудов.

Специальный раздел будет посвящен мемориальным произведениям – тем, что принадлежали членам императорской фамилии и другим знатным особам, а также «кабинетским украшениям» – высочайшим драгоценным подаркам подданным империи и иностранцам: брошь фирмы К. Фаберже, браслет и брошь мастерской Ф. Кехли и другие.

Изделия второй половины 20-го – начала 21 века составят второй большой блок экспозиции. Посетители увидят работы блистательного российского художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова, новатора из Новосибирска Марка Балдина и творчество выдающихся уральских мастеров.

Современные экспонаты, представленные на выставке, отличаются еобычными материалами – акрилом, оптическим стеклом и титаном - и формами: на выставку привезут 11 экстраординарных брошей из коллекции драгоценностей в стиле супрематизм, созданных по эскизам художницы Нади Леже, ученицы Казимира Малевича.

Выставка состоится в рамках национального проекта «Культура» и станет пятым проектом, организованным по договору между правительством Челябинской области и музеями московского Кремля. Открытие запланировано на 19 октября, продлится выставка до 15 января 2023 года.