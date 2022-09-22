В Челябинске 77-летняя пенсионерка на иномарке столкнулась с маршруткой

Фото: читатель КП
Маршрутный автобус №85 столкнулся с легковушкой на улице Воровского в Челябинске. ДТП произошло вечером 22 сентября.
— Скорой помощи рядом нет, работают сотрудники ГИБДД. У автобуса открыты двери нараспашку. Выпустили всех пассажиров, — рассказал читатель КП.
В Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что за рулем автобуса находился 33-летний мужчина, легковушкой управляла 77-летняя женщина. В аварии никто не пострадал.
— Напротив дома №34 на улице Воровского произошло столкновение маршрутного ПАЗа №85 и автомобиля Hyundai Getz. Обстоятельства ДТП выясняются, — рассказали в пресс-службе ГИБДД города.
Ранее в Челябинске пассажирский автобус №64 протаранил «Волгу». Обошлось без пострадавших. Момент ДТП засняла камера видеонаблюдения.
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