В Челябинске 77-летняя пенсионерка на иномарке столкнулась с маршруткой

Фото: читатель КП

Маршрутный автобус №85 столкнулся с легковушкой на улице Воровского в Челябинске. ДТП произошло вечером 22 сентября.

— Скорой помощи рядом нет, работают сотрудники ГИБДД. У автобуса открыты двери нараспашку. Выпустили всех пассажиров, — рассказал читатель КП.

В Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что за рулем автобуса находился 33-летний мужчина, легковушкой управляла 77-летняя женщина. В аварии никто не пострадал.

— Напротив дома №34 на улице Воровского произошло столкновение маршрутного ПАЗа №85 и автомобиля Hyundai Getz. Обстоятельства ДТП выясняются, — рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

Ранее в Челябинске пассажирский автобус №64 протаранил «Волгу». Обошлось без пострадавших. Момент ДТП засняла камера видеонаблюдения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru