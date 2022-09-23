Горожане заранее называли участок опасным: в Челябинске трамвай сошел с рельсов у ТК «Башня»

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

В Челябинске утром 23 сентября трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел неподалеку от торгового комплекса «Башня», на пересечении улиц Горького и Салютной.

Вагон не опрокинулся. По предварительным данным, люди не пострадали. Но авария временно заблокировала проезд общественного транспорта по направлению к Монтажному колледжу.

Это уже второй за неделю сход вагона на участке. Предыдущая авария произошла 19 сентября.

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Примечательно, что еще до ЧП горожане переживали за безопасность движения на улице Горького. В группе «Челябинский транспорт» во ВКонтакте публиковали фото трамвайных путей в районе «Башни». На снимке видно, что рельсы изгибаются волнами, а стыки между ними превратились в широкие зазоры.

— Когда левая часть тележки вагона проезжает нормально, а правая углубляется, затем выправляется... Удивительно, как вагоны еще не сошли на этом участке. Будь это просто раздолбанный рельс, не так страшно, даже не обратил бы внимание. А тут опасная ситуация, — писал автор фото за день до первого схода вагона.

Напомним, в сентябре новые трамваи дважды подряд сходили с рельсов возле Обувной фабрики. В региональном министерстве дорожного хозяйства сообщили, что причиной аварий стал износ рельсов.

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