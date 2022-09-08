Названа причина схода трамваев с рельсов на северо-западе Челябинска

Из-за неисправных рельсов «страдают» новые вагоны
После сходов трамваев с рельсов в Миндортрансе Челябинской области готовится совещание со специалистами УКВЗ. Будут проверены рельсы и состояние вагонов.
Между тем, специалисты уже осмотрели трамвайные пути на «Обувной фабрике», где дважды сходили новые вагоны.
— Было уширение колеи, износ внутреннего рельса. Установлены стяги для стяжки рельса, а в октябре изношенные рельсы будут заменены, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального Миндортранса.
В октябре запланирован текущий (не капитальный) ремонт на этом участке.
Напомним, в понедельник, 5 сентября, на «Обувной фабрике» новенький вагон, который совсем недавно вышел на линию, потерял контакт с рельсами. Момент попал на видео. Через два дня история повторилась. на небольшой скорости, он не перевернулся, а только покачнулся. А сегодня утром сход трамвая произошел на проспекте Победы, недалеко от пересечения с улицей Молдавской. В утренний час-пик горожанам пришлось вызывать такси или идти до ближайших улиц, где уже можно сесть на маршрутку или автобус.
А вот капитальный ремонт рельсов в 2022 году проведут на следующих улицах:
— ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников;
— ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до пер. Петропавловский;
— ул. Новороссийская от пер. Петропавловский до ул. Днепровской;
— ул. Новороссийская от ул. Днепровской до ул. Дербентской;
— разворотное кольцо «Чистопольская» по ул. Новороссийской;
— переезд Копейское шоссе — ул. Гагарина;
— переезд проспект Победы — ул. Косарева;
— ул. Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе.
Общая протяженность ремонтируемых участков 6,3 км.
В 2023 году запланировано отремонтировать:
— Свердловский проспект от Блюхера до Труда,
— Машиностроителей ул. На участке от ул. Масленникова до ул. Новороссийская,
— Стрелочный узел «Депо № 1» (ул. Первой Пятилетки),
— Стрелочный узел «Депо № 2» (Свердловский тракт),
— Стрелочный узел «Монтажный колледж» (ул. Первой Пятилетки и ул. Горького),
— Победы пр-т от Каслинской до Кирова,
— Металлургов ш. от Черкасской до Монтажников (частичный капремонт),
— Замена 5 стрелочных переводов на кольце КБС,
— Разворотное кольцо на 2-й Павелецкой (конечная ЧМК),
— Разворотное кольцо на Чичерина,
— Переезд шоссе Металлургов — ул. Жукова,
— Замена 1 перевода на кольце «Завод им. Колющенко».
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