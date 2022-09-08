Названа причина схода трамваев с рельсов на северо-западе Челябинска

Из-за неисправных рельсов «страдают» новые вагоны

После сходов трамваев с рельсов в Миндортрансе Челябинской области готовится совещание со специалистами УКВЗ. Будут проверены рельсы и состояние вагонов.

Между тем, специалисты уже осмотрели трамвайные пути на «Обувной фабрике», где дважды сходили новые вагоны.

— Было уширение колеи, износ внутреннего рельса. Установлены стяги для стяжки рельса, а в октябре изношенные рельсы будут заменены, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального Миндортранса.

В октябре запланирован текущий (не капитальный) ремонт на этом участке.

Напомним, в понедельник, 5 сентября, на «Обувной фабрике» новенький вагон, который совсем недавно вышел на линию, потерял контакт с рельсами. Момент попал на видео. Через два дня история повторилась. на небольшой скорости, он не перевернулся, а только покачнулся. А сегодня утром сход трамвая произошел на проспекте Победы, недалеко от пересечения с улицей Молдавской. В утренний час-пик горожанам пришлось вызывать такси или идти до ближайших улиц, где уже можно сесть на маршрутку или автобус.

А вот капитальный ремонт рельсов в 2022 году проведут на следующих улицах:

— ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников;

— ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до пер. Петропавловский;

— ул. Новороссийская от пер. Петропавловский до ул. Днепровской;

— ул. Новороссийская от ул. Днепровской до ул. Дербентской;

— разворотное кольцо «Чистопольская» по ул. Новороссийской;

— переезд Копейское шоссе — ул. Гагарина;

— переезд проспект Победы — ул. Косарева;

— ул. Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе.

Общая протяженность ремонтируемых участков 6,3 км.

В 2023 году запланировано отремонтировать:

— Свердловский проспект от Блюхера до Труда,

— Машиностроителей ул. На участке от ул. Масленникова до ул. Новороссийская,

— Стрелочный узел «Депо № 1» (ул. Первой Пятилетки),

— Стрелочный узел «Депо № 2» (Свердловский тракт),

— Стрелочный узел «Монтажный колледж» (ул. Первой Пятилетки и ул. Горького),

— Победы пр-т от Каслинской до Кирова,

— Металлургов ш. от Черкасской до Монтажников (частичный капремонт),

— Замена 5 стрелочных переводов на кольце КБС,

— Разворотное кольцо на 2-й Павелецкой (конечная ЧМК),

— Разворотное кольцо на Чичерина,

— Переезд шоссе Металлургов — ул. Жукова,

— Замена 1 перевода на кольце «Завод им. Колющенко».

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