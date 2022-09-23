В Челябинске отдадут под реновацию участок напротив гранд-отеля «Видгоф»

Участок расположен в границах проспекта Ленина, Артиллерийской и автодороги Меридиан. Фото: google.ru/maps

Администрация Челябинска отдаст под реновацию участок рядом с гранд-отелем «Видгоф». Речь идет о территории площадью 2,58 гектаров в границах проспекта Ленина, Артиллерийской и автодороги Меридиан. Как сообщили в городском управлении архитектуры, проект планируется реализовать максимум за 7 лет.

— Застройщик территории определится после аукциона, затем Администрация города подпишет с ним договор о КРТ. Строительство начнется после разработки документации по планировке территории и проведения по ней публичных слушаний, — рассказали в управлении.

Территория, где будет вестись застройка. Фото: управление культуры Челябинска

На участке разрешено строительство жилых домов, магазинов, детсадов, школ, офисных зданий, спортивных объектов и даже торговых центров. При этом власти также рассматривают вариант о создании парка культуры и отдыха.

В начале августа администрация Челябинска заключила договор о комплексном развитии территории в границах улиц Обуховской, Туркменской, Уральской и Копейского шоссе. На участке площадью 12 гектаров планируется возвести жилой комплекс со школой и детским садом.

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