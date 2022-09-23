В Челябинске легковушка после столкновения снесла железные ограждения, за которыми стояли пешеходы

Авария произошла в центре города Фото: Егор ИВЛЕВ

На улице Красной в Челябинске в пятницу вечером, 23 сентября, произошло ДТП с участием двух автомобилей. На место происшествия приехала скорая помощь. Об этом рассказал читатель КП.

— Детали от машин разбросаны на перекрестке, снесена часть железного забора. На тротуаре рядом с дорогой лежит велосипед, самого велосипедиста не видно, — рассказал читатель.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что за железными ограждениями в момент аварии стояли пешеходы. Никто из них серьезно не пострадал.

— По предварительным данным, автомобиль Skoda ехал на красный и при повороте налево зацепил Ford Focus. От удара водитель второго машины потерял управление и врезался в железные ограждения, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Прошлым вечером на улице Воровского в ДТП столкнулись иномарка и маршрутка. Известно, что за рулем легковушки находилась 77-летняя пенсионерка.

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