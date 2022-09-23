Смог задержится в Челябинске до конца недели

Смог задержится до вечера воскресенья Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске и еще шести городах Челябинской области продлили режим НМУ до конца недели. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

— До 19 часов 25 сентября в Челябинске, Коркино, Карабаше, а также до 11 часов 25 сентября в Сатке, Аше, Магнитогорске и Златоусте будет действовать режим НМУ, — указано в прогнозе синоптиков.

Отдельным предприятиям в регионе предписано снизить выбросы вредных примесей на 15-20 процентов. Погода в регионе сейчас способствует развеиванию этих веществ.

Также на выходных в Челябинске ожидается сильное задымление. Причиной станет восточный ветер, который принесет воздушные массы со стороны Свердловской области, где сейчас полыхает крупный торфяной пожар.

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