Смог задержится в Челябинске до конца недели

Смог задержится до вечера воскресенья
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске и еще шести городах Челябинской области продлили режим НМУ до конца недели. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
— До 19 часов 25 сентября в Челябинске, Коркино, Карабаше, а также до 11 часов 25 сентября в Сатке, Аше, Магнитогорске и Златоусте будет действовать режим НМУ, — указано в прогнозе синоптиков.
Отдельным предприятиям в регионе предписано снизить выбросы вредных примесей на 15-20 процентов. Погода в регионе сейчас способствует развеиванию этих веществ.
Также на выходных в Челябинске ожидается сильное задымление. Причиной станет восточный ветер, который принесет воздушные массы со стороны Свердловской области, где сейчас полыхает крупный торфяной пожар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru