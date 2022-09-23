Мэрия Челябинска выставила на продажу недостроенную гостиницу

Фото: 2GIS

Мэрия Челябинска организовала аукцион по продаже здания недостроенной гостиницы в Курчатовском районе. Информация об этом появилась на сайте администрации.

— Замороженный недострой изъят по решению арбитражного суда в мае текущего года. Степень готовности объекта составляет 15%, площадь — 8.665,2 квадратных метров, — указано в сообщении.

Объект изъяли еще в мае этого года. Начальная цена за участок составляет 20 млн 616 тысяч рублей. Предполагается, что на участке можно будет возвести гостиницу или здание многофункционального назначения.

Ранее городские власти объявили аукцион по продаже участка в промзоне Тракторозаводского района у гранд-отеля «Видгоф» под комплексное развитие территории. Документ об этом появился на сайте администрации.

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