Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2022 8:38

Челябинские мошенники развели женщину на 450 тысяч кредитных рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка
Андрей МОСКВИЧЕВ
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Южноуральска взяла кредит на 450 тысяч рублей и перевела все эти деньги на счет мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

— Ей позвонил неизвестный и сказал, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. По словам незнакомца, для того чтобы предотвратить данную операцию, необходимо оформить кредит и перевести денежные средства на другой банковский счет, — объяснили в ведомстве.

При этом женщина знала о таком способе мошенничестве, но доверилась злоумышленнику, потому что он ее назвал по имени и отчеству. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинской области сотрудница офиса микрозаймов из Уйского района похитила у работодателя более 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru