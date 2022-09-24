Челябинские мошенники развели женщину на 450 тысяч кредитных рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Южноуральска взяла кредит на 450 тысяч рублей и перевела все эти деньги на счет мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

— Ей позвонил неизвестный и сказал, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. По словам незнакомца, для того чтобы предотвратить данную операцию, необходимо оформить кредит и перевести денежные средства на другой банковский счет, — объяснили в ведомстве.

При этом женщина знала о таком способе мошенничестве, но доверилась злоумышленнику, потому что он ее назвал по имени и отчеству. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинской области сотрудница офиса микрозаймов из Уйского района похитила у работодателя более 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

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