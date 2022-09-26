Челябинский омбудсмен начинает прием жалоб на нарушения при мобилизации

Юлия Сударенко Фото: Кирилл САДЫКОВ

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко с 26 сентября начинает прием жителей региона по вопросам, связанным с частичной мобилизацией.

— Если вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь, с каждым случаем будем работать индивидуально, — пообещала Юлия Сударенко.

Уполномоченный и ее помощники ведут прием в Челябинске на улице Цвиллинга, 51А. Прийти можно с 8:30 до 17:30, но требуется предварительная запись. Обращения также принимают по телефону: 8(351)737-15-41.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Губернатор Алексей Текслер накануне посетил военкомат в Троицке, откуда мобилизованных отправляли на боевое сглаживание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru