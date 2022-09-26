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Общество26 сентября 2022 7:56

В нескольких районах Челябинской области выпал первый снег

Пока в столице региона льет дождь, в районах выпало несколько миллиметров снега
Олег КОСТЕНКО
Так сейчас выглядит Долгодеревенское. Фото: Игорь Охрименко

Так сейчас выглядит Долгодеревенское. Фото: Игорь Охрименко

В Челябинской области выпал первый снег. В социальных сетях жители разных районов региона делятся фотографии с неожиданными для конца сентября осадками.

– Уже травы не видно из-за снега. Выпало несколько миллиметров, а у меня во дворе еще цветы стоят, – пишет КП-Челябинск подписчица из Кунашакского района.

Поселок Лазурный после часа снегопада. Фото: читатель КП-Челябинск

Поселок Лазурный после часа снегопада. Фото: читатель КП-Челябинск

В основном, снег обрушился на северные районы области. Но периодически он падает и на окраинах Челябинска, где ранее шел мощный ливень.

Фото: Ирина Плетнева

Фото: Ирина Плетнева

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