В нескольких районах Челябинской области выпал первый снег

Так сейчас выглядит Долгодеревенское. Фото: Игорь Охрименко
В Челябинской области выпал первый снег. В социальных сетях жители разных районов региона делятся фотографии с неожиданными для конца сентября осадками.
– Уже травы не видно из-за снега. Выпало несколько миллиметров, а у меня во дворе еще цветы стоят, – пишет КП-Челябинск подписчица из Кунашакского района.
Поселок Лазурный после часа снегопада. Фото: читатель КП-Челябинск
В основном, снег обрушился на северные районы области. Но периодически он падает и на окраинах Челябинска, где ранее шел мощный ливень.
Фото: Ирина Плетнева
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