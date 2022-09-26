Требовал делиться премией: против директора Троицкого медицинского колледжа завели уголовное дело

Евгений Шишкин руководит колледжем с 2018 года. Фото: Собрание депутатов Троицка

В Челябинской области директора Троицкого медицинского колледжа Евгения Шишкина подозревают в превышении должностных полномочий. Следственный комитет завел против него уголовное дело по соответствующей статье (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

— Подозреваемый потребовал от находящегося в его непосредственном подчинении сотрудника ежемесячно передавать ему денежные средства в обозначенной им сумме, — уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По одной из версий, он выписывал премию своему сотруднику и вынуждал делиться. О каких конкретно суммах идет речь, пока неизвестно. Сейчас Шишкин задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, о задержании директора медицинского колледжа стало известно сегодня. К нему в гости постучались сотрудники ФСБ. Кроме того, что Шишкин управляет колледжем, он также является членом местного Собрания депутатов.

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