Челябинский депутат Госдумы просит об отсрочке от мобилизации для студентов частных вузов

По мнению Яны Лантратовой, право на отсрочку должно быть и у таких студентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила дать отсрочку от мобилизации студентом частных вузов и колледжей. Об этом чиновница рассказала в своем Telegram-канале.

— Ко мне поступает большое количество обращений на эту тему от педагогического и родительского сообществ. Запросы отправила министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру просвещения Сергею Кравцову, — пишет Лантратова.

Как объясняет депутат, исходя из указа президента, на отсрочку могут рассчитывать только студенты государственных вузов и ссузов, что ущемляет права обучающихся платно в частных образовательных учреждениях.

Ранее в Челябинской области образовались огромные очереди к нотариусам. Их можно встретить и в столице Южного Урала, и в Магнитогорске.

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