Воспитатель из Челябинской области прошла во второй тур престижного конкурса

Фото: Российское образование

Екатерина Щербина, учитель-логопед из детсада комбинированного вида № 28 Снежинска, прошла во второй тур Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2022». Об этом рассказали в пресс-службе минпросвещения России.

— На федеральном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2022» в Ярославле определены 15 лауреатов, сообщает Минпросвещения России. Среди них — Щербинина Екатерина, учитель-логопед, детский сад комбинированного вида № 28, — указано в списке.

Ранее Екатерина стала лучшим воспитателем на Южном Урале, победив в областном конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании-2022». Тогда она обошла 25 других конкурсантов.

Фото: пресс-служба министерства образования Челябинской области

Сейчас идет второй тур «Воспитателя года», где участникам предстоит пройти еще два испытания. После этого пятерка лучших сразится за главный приз — «Хрустальную жемчужину». Все участники получат соответствующие дипломы.

Ранее в челябинских школах усилят меры безопасности после трагедии в Ижевске. Уже с 27 сентября в образовательном центре № 7 ужесточается пропускной и внутриобъектовый контроль.

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