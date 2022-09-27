В Челябинске помогли матери попасть к запертому ребенку

Фото: пресс-служба УБЖ Челябинска

Челябинские спасатели помогли матери попасть домой к ребенку, который заперся в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

— По словам женщины, её сын заперся в квартире и не отвечал на звонки. Ситуация осложнялась тем, что с утра у ребёнка была высокая температура, — объяснили в ведомстве.

Спасатели смогли быстро открыть дверь, после чего мама мальчика вернулась в квартиру. Как оказалось, мальчик очень крепко спал из-за температуры, из-за чего и не слышал шума.

Ранее в Нагайбакском районе Челябинской области полицейские спасли бабушку с инсультом, которая находилась в запертой квартире. Сестра 86-летней женщины позвонила сотрудникам и сказала, что уже второй день она не выходит на связь и не открывает дверь.

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