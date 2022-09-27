В закрытом городе Челябинской области из-за дождя затопило здание МФЦ

Так выглядят последствия дождя. Фото: Снежинск сегодня / ВКонтакте

В Снежинске затопило местный МФЦ в доме быта. Как пишут местные издания, из-за затопления пришлось отключить электроэнергию.

— В связи с сильной протечкой кровли здания «Дома быта» отключена электроэнергия. В МФЦ можно только получить документы или устную консультацию специалистов, — пишет издание «Снежинск сегодня» во ВКонтакте.

Кроме того, из-за потопа также перестали работать и другие офисы расположенные в здании. Причиной затопления может быть затянувшийся ремонт кровли.

Ранее в Челябинске спасатели вытащили из глубокой лужи застрявший автобус. После дождя затопило многие улицы города, а на Валдайской образовалось чуть ли не озеро.

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