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Общество27 сентября 2022 12:19

В Челябинской области мобилизованным вернут деньги за неиспользованные билеты на поезда

Их попутчики тоже могут вернуть деньги
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Деньги вернут даже за билеты, купленные по невозвратному тарифу

Деньги вернут даже за билеты, купленные по невозвратному тарифу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области мобилизованные могут вернуть деньги за неиспользованные билеты на поезда. Об этом сообщили в ЮУЖД. Речь идет обо всех билетах, даже купленных по невозвратному тарифу.

Чтобы получить деньги за неиспользованный билет, необходимо обратиться в железнодорожную кассу. Предъявить паспорт и повестку или мобилизационное предписание, где указаны сроки вашей явки на военные сборы. Деньги также вернут людям, которые взяли билеты, чтобы поехать с мобилизованным в совместную поездку.

Напомним, в России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на специальную военную операцию отправят 300 тысяч человек, находящихся в запасе. После этого южноуральцы начали получать повестки на военные сборы. Вчера стало известно, что мобилизованным россиянам могут вручить повестку на границе с Казахстаном.

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