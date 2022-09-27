Деньги вернут даже за билеты, купленные по невозвратному тарифу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области мобилизованные могут вернуть деньги за неиспользованные билеты на поезда. Об этом сообщили в ЮУЖД. Речь идет обо всех билетах, даже купленных по невозвратному тарифу.

Чтобы получить деньги за неиспользованный билет, необходимо обратиться в железнодорожную кассу. Предъявить паспорт и повестку или мобилизационное предписание, где указаны сроки вашей явки на военные сборы. Деньги также вернут людям, которые взяли билеты, чтобы поехать с мобилизованным в совместную поездку.

Напомним, в России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на специальную военную операцию отправят 300 тысяч человек, находящихся в запасе. После этого южноуральцы начали получать повестки на военные сборы. Вчера стало известно, что мобилизованным россиянам могут вручить повестку на границе с Казахстаном.

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