Челябинский завод ищет сотрудников на гособоронзаказ

Не так давно предприятие представляло свою продукцию на выставке «Армия-2022». Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Завод из Миасса «СпецАгрегат» объявил набор сотрудников для выполнения оборонного заказа. Как добавили в пресс-службе предприятия, сотрудникам могут предоставить отсрочку от мобилизации.

— В данный момент открыто более 50 вакансий. Помогать армии можно и работая в родном городе. При этом для всех сотрудников бесплатные комплексные обеды и проезд до места работы на служебном транспорте также бесплатно, — объяснили на заводе.

По словам директора предприятия Евгения Субачева, сейчас «СпецАгрегат» ждет в том числе сотрудников без опыта. Более 60 процентов производства идет на нужды минобороны.

— Рабочие кадры нужны уже здесь и сейчас: в Миассе и Челябинской области. Нам нужно производить продукцию для нужд Министерства обороны РФ. Поэтому мы приглашаем рабочих и специалистов для совместной работы и выполнения поставленной задачи даже без опыта работа, — объяснил Субачев.

Ранее в пресс-службе ЮУЖД рассказали, что мобилизованные могут вернуть деньги за неиспользованные билеты на поезда. Речь идет обо всех билетах, даже купленных по невозвратному тарифу.

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