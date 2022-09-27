Педагог из Челябинска вошла в финал конкурса «Учитель года»

Фото: Учитель года России / ВКонтакте

Преподаватель английского языка из челябинского лицея № 95 Вероника Мушкарина прошла в финал всероссийского конкурса «Учитель года-2022». Об этом стало известно из трансляции состязания.

— Участие в конкурсных испытаниях продолжит Вероника Мушкарина, Челябинская область, Челябинск. Поздравляем учителей, прошедших в следующий этап конкурса!, — рассказали организаторы конкурса.

Таким образом Мушкарина вошла в список 15 лауреатов конкурса. Теперь им предстоят последние испытания, а сам финал намечен на 29 сентября.

Вероника — выпускница Челябинского государственного педагогического колледжа, а также Челябинского государственного университета. У нее уже есть множество профессиональных грамот, благодарностей и дипломов.

Ранее Екатерина Щербина, учитель-логопед из детсада комбинированного вида № 28 Снежинска, прошла во второй тур Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2022». Об этом рассказали в пресс-службе минпросвещения России.

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