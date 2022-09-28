Вице-премьер Хуснуллин похвалил Челябинскую область за работу в Волновахе

Фото: Марат Хуснуллин / Telegram

Вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил Челябинскую область за ход работ по строительству и ремонту жилья в Волновахе. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

— В целом могу сказать, что шефствующие над городом Челябинск и Ямал, работы ведут очень активно: дороги строятся, дома ремонтируются. В короткие сроки привели в порядок общежитие. Здесь смогут разместиться соцработники и врач, — пишет Хуснуллин.

По мнению чиновника, сейчас важно подготовит коммунальные службы к зиме. Кроме того, Хуснуллин добавил, что подрядчикам, которые будут справляться с нагрузкой, дадут новые объекты.

Ранее в Челябинске в сквере на Алом поле у Дворца пионеров и школьников имени Крупской появилась «Аллея Ангелов». 30 саженцев рябин высадили в память о детях, погибших за эти годы на Донбассе. Деревца такие же маленькие, какими были и те, чьи жизни оборвались из-за снарядов.

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