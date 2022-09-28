Жителей Магнитогорска напугала летучая мышь, застрявшая в окне квартиры

Фото: Черное&Белое Магнитогорск / ВКонтакте.

Жителей Магнитогорска напугала летучая мышь. Как пишут жильцы в социальных сетях, животное застряло в москитной сетке, откуда не могло вылезти двое суток.

— К нам на окно прилетела летучая мышь два дня назад. Мы думали, улетит сама, но увы. Потом подумали, что она умерла, сняли москитку, но она живая!, — указано в посте в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

При этом автор поста спросила у пользователей соцсетей не как избавиться от мыши, а скорее как позаботиться о ней.

— Обещают минус на улице, и подумали, что без движения она точно замерзнет, сняли ее и посадили в коробку, налили воды. Но теперь что с ней делать, чем кормить, куда отнести? Как-то жалко стало, а спросить не у кого, — добавила автор.

Ранее космонавт из Челябинска, выпускник Южно-Уральского государственного университета Дмитрий Петлин провел на МКС ряд опытов с микробами. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

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