Челябинский космонавт проводит эксперименты с микробами на МКС

Фото: Центр подготовки космонавтов / globallookpress

Космонавт из Челябинска Дмитрий Петелин, выпускник Южно-Уральского государственного университета, провел на МКС ряд опытов с микробами. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

— Дима проводит интересный эксперимент «Фаген». Целью является определение влияния совокупного солнечного и галактического излучения на генетический аппарат бактериофагов, — объяснили в госкорпорации.

Как подчеркнул Петелин, эксперименты не пройдут даром. В дальнейшем результатам найдут применение на борту космической станции.

Ранее преподаватель английского языка из челябинского лицея № 95 Вероника Мушкарина прошла в финал всероссийского конкурса «Учитель года-2022». Об этом стало известно из трансляции состязания.

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