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Общество28 сентября 2022 8:38

В Челябинске сработала система оповещения

В ЕДДС рассказали, что случилось
Дарья МАРКОВА
Скоро пройдет еще одна проверка. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Скоро пройдет еще одна проверка. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Днем в среду, 28 сентября, жители Челябинска сообщили в соцсетях о сработки системы оповещения. Горожане недоумевают: на следующей неделе планировали протестировать сирены.

— Сработало речевое оповещение. Это была областная проверка. 5 октября будет всероссийская, — рассказали журналисту КП-Челябинск в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

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