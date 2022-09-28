Скоро пройдет еще одна проверка. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Днем в среду, 28 сентября, жители Челябинска сообщили в соцсетях о сработки системы оповещения. Горожане недоумевают: на следующей неделе планировали протестировать сирены.

— Сработало речевое оповещение. Это была областная проверка. 5 октября будет всероссийская, — рассказали журналисту КП-Челябинск в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

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