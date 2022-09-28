В Новосинеглазово за три года закончат строительство брошенной многоуровневой стоянки

Новый владелец должен будет завершить строительство
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Челябинска избавилась от недостроя в поселке Новосинеглазово. Конструкцию продали на публичных торгах за 7,1 млн рублей при начальной цене в 923 тыс. рублей.
Здание, многоуровневой парковки с автомойкой и магазинами, построенное всего на 30%, досталось Металлургической компании «БЭСТ-М».
Теперь новый владелец обязан будет завершить строительство. На это компании отводят максимум три года.
— Средства от реализации перечисляются бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Недострой на улице Ключевой в Новосинеглазово изъяли у бывшего владельца, индивидуального предпринимателя весной этого года.
Ранее администрации Челябинска удалось продать долгострой на улице Васенко.
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