В Новосинеглазово за три года закончат строительство брошенной многоуровневой стоянки

Новый владелец должен будет завершить строительство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Челябинска избавилась от недостроя в поселке Новосинеглазово. Конструкцию продали на публичных торгах за 7,1 млн рублей при начальной цене в 923 тыс. рублей.

Здание, многоуровневой парковки с автомойкой и магазинами, построенное всего на 30%, досталось Металлургической компании «БЭСТ-М».

Теперь новый владелец обязан будет завершить строительство. На это компании отводят максимум три года.

— Средства от реализации перечисляются бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Недострой на улице Ключевой в Новосинеглазово изъяли у бывшего владельца, индивидуального предпринимателя весной этого года.

Ранее администрации Челябинска удалось продать долгострой на улице Васенко.

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