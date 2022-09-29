В Челябинск привезут мощи святой Матроны Московской

Верующие с 15 до 20 октября смогут поклониться святыне Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинск доставят ковчег с частью мощей святой блаженной старицы Матроны Московской. Об этом сообщили в Челябинской митрополии.

Ковчег со святыней привезут в Свято-Симеоновский кафедральный собор на улице Кыштымской в 17:00 15 октября. До 20 октября ковчег останется в храме. Двери собора будут открыты для верующих с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Части мощей в Челябинск привезут из Тульской епархии — именно там родилась святая. Матрона Московская (при рождении Матрона Никонова) умерла в 1952 году. Была канонизирована в 1999 году.

— Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями, — рассказали в пресс-службе Челябинской митрополии.

Частицы мощей Матроны Московской ранее привозили для поклонения в Красноярск, Липецк, Пермь, Казань и другие российские города. В Челябинск мощи святой уже доставляли в 2019 году.

Кстати, 7 октября в 13:00 в прямом эфире в группе ВК пройдет пресс-конференция с участием

1. Протоиерея Игоря Шестакова, секретаря Челябинской епархии.

2. Протоиерея Владимира Маничева, ключаря Свято-Симеоновского кафедрального собора.

3. Николая Александровича Антипина, кандидата исторических наук, зам. директора Объединенного государственного архива Челябинской области.

Спикеры ответят на вопросы редакции КП-Челябинск, а также тех, кто присоединится к конференции или пришлет свои вопросы заранее. Запись эфира сохранится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru