Центр «Мой бизнес» запускает новую образовательную программу

Начинающие предприниматели в возрасте 45+ смогут проработать бизнес-идею вместе с экспертами и начать свое дело. Организатор программы – центр «Мой бизнес» при поддержке регионального минэкономразвития.

Реализовать себя в предпринимательстве никогда не поздно и гораздо проще, чем кажется, если на первых этапах есть поддержка от профессионалов. Минимизировать риски и продумать дальнейшие шаги новички бизнеса старше 45 лет смогут на программе «Есть дело». Институт развития подготовил образовательную программу, направленную на комплексную проработку бизнес-идеи на старте.

«В нашей практике не так много примеров, когда в зрелом возрасте люди становятся предпринимателями, хотя за их плечами большой опыт и имеющиеся навыки можно монетизировать. Больше вопросов возникает на моменте грамотного выстраивания деятельности, именно в этом смогут помочь наши специалисты», – прокомментировала Виктория Кочеткова, руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес».

Участников ждут мастер-классы от топовых спикеров в очном формате, сообщество единомышленников, бизнес-игра, а также задания и чек-листы от известных предпринимателей страны. Эксперты помогут разобраться в вопросах выбора сферы построения бизнеса и стратегии его развития, рассчитать индивидуальный финансовый план, расскажут о рекламе и тайм-менеджменте, а также сделают индивидуальный разбор бизнеса каждого участника.

Открытие обучающей программы пройдет 10 октября в 14.00 в центре «Мой Бизнес» по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, д.110 к.1, 1 этаж.

Оставить свою заявку на участие можно на сайте проекта, задать интересующие вопросы по телефону +7 (351) 776-21-24.

С информацией о мерах поддержки центра «Мой бизнес» можно ознакомиться на сайте института развития или задать свои вопросы по телефону 8-800-350-24-74 или на очной консультации по следующим адресам:

- г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж),

- г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж),

- г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж),

- г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж),

- г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д.13,

- г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1 этаж).

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Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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