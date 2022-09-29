Еще одно челябинское производство ищет работников для гособоронзаказа

Производство ищет сотрудников из-за увеличения гособоронзаказа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Миасская швейная фабрика объявила о поиске большого количества новых сотрудников. Как объяснили в пресс-службе предприятия, это связано с увеличением госборонзаказа.

— Нужны операторы швейного оборудования, швеи, подсобные рабочие и лаборанты, — указано в объявлении фабрики о массовом поиске новых сотрудников в социальных сетях.

Зарплаты от 20 тысяч подсобным рабочим до 30 тысяч рублей швеям и операторам. Обещают официальное трудоустройство и обучение.

Ранее другой завод из Миасса — «СпецАгрегат» — объявил набор сотрудников для выполнения оборонного заказа. Как добавили в пресс-службе предприятия, сотрудникам могут предоставить отсрочку от мобилизации.

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