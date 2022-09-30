В Челябинской области задержали мужчину, обмнувшего 11 человек на миллион рублей

Мужчина забирал всю сумму до окончания работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Златоусте задержали 45-летнего мужчину, который украл почти 1 миллион рублей у 11 человек на обещаниях сделать им ремонт. Подробности инцидента рассказали в региональном МВД.

— Ранее судимый мужчина нанимался выполнить ремонтные работы, которые не завершал, а с полученными деньгами скрывался. Златоустовец предлагал свои услуги как жителям частных домов, так и жильцам городских квартир. Часть получаемых денег он тратил на ремонт, а оставшиеся присваивал. Перед клиентами отчитывался фиктивными накладными, — объяснили в ведомстве.

После «проведения» работ, злоумышленник переходил на другой объект и переставал отвечать на звонки прошлых клиентов. Этого ему было мало и еще у некоторых потерпевших он брал деньги в долг.

Возбуждено 11 уголовных дел. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Миассе полицейские накрыли притон в квартире 61-летнего мужчины. Он периодически предоставлял свое жилище для наркоманов, которые развлекались там вовсю. Дома у мужчины нашли предметы для употребления запрещенных веществ.

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