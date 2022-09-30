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Общество30 сентября 2022 2:08

В Челябинской области задержали мужчину, обмнувшего 11 человек на миллион рублей

Злоумышленник просил деньги за ремонт, который он не доделывал
Андрей МОСКВИЧЕВ
Мужчина забирал всю сумму до окончания работ

Мужчина забирал всю сумму до окончания работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Златоусте задержали 45-летнего мужчину, который украл почти 1 миллион рублей у 11 человек на обещаниях сделать им ремонт. Подробности инцидента рассказали в региональном МВД.

— Ранее судимый мужчина нанимался выполнить ремонтные работы, которые не завершал, а с полученными деньгами скрывался. Златоустовец предлагал свои услуги как жителям частных домов, так и жильцам городских квартир. Часть получаемых денег он тратил на ремонт, а оставшиеся присваивал. Перед клиентами отчитывался фиктивными накладными, — объяснили в ведомстве.

После «проведения» работ, злоумышленник переходил на другой объект и переставал отвечать на звонки прошлых клиентов. Этого ему было мало и еще у некоторых потерпевших он брал деньги в долг.

Возбуждено 11 уголовных дел. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Миассе полицейские накрыли притон в квартире 61-летнего мужчины. Он периодически предоставлял свое жилище для наркоманов, которые развлекались там вовсю. Дома у мужчины нашли предметы для употребления запрещенных веществ.

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