В Челябинске изменят маршруты трамваев №18 и №22

Маршруты трамваев изменятся в выходные Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят маршруты трамваев №18 и №22. Общественный транспорт будет курсировать по альтернативным схемам с 21:00 30 сентября до 6:00 3 октября. В этот период будут ремонтировать трамвайные пути на участке улицы Рождественского между автодорогой Меридиан и Копейским шоссе.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», трамвай №18 в выходные будет ездить по маршруту «ЧМК - Горького – ЧТЗ», а трамвай №22 временно станет перевозить пассажиров между улицей Чичерина, улицей Кирова и ЧТЗ.

Фото: ОГКУ "организатор перевозок"

Во время ремонта изменят график работы троллейбуса №10. Он будет работать только с 5:00 до 22:00.

Остальные маршруты общественного транспорта в Ленинском районе останутся без изменений.

Напомним, из-за ремонта на улице Рождественского ограничат движение автомобилей.

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