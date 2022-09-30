В Челябинской области осенний призыв начнется с 1 октября

Повестки получат мужчины от 18 до 27 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области объявили об осеннем призыве 2022 года. Документ, подписанный губернатором Алексеем Текслером, опубликовали на портале правовой информации.

Согласно постановлению, призыв продлится с 1 октября до 31 декабря. На срочную службу в армию будут брать южноуральцев 1995-2004 годов рождения. Годность и негодность мужчин для прохождения военной службы, как обычно, будет устанавливать призывная комиссия.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил, что в этот раз призовут 120 тысяч человек со всей страны. Мы собрали в один материал информацию о том, куда вас могут отправить служить, что нужно взять с собой, и по каким причинам можно получить отсрочку от армии. Прочитать его можно по ссылке.

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