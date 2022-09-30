В Челябинской области продлили контракт главе управления юстиции

Полномочия чиновника продлил Алексей Текслер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков останется на своем посту еще на один год. Документ об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

— В соответствии с федеральным законом о государственной и гражданской службе РФ продлить срок государственной службы Быкову Валерию Петровичу по 30 сентября 2023 года. Постановление подлежит официальному опубликованию, — указано в документе.

Причина этого решения — предельный возраст для нахождения на госслужбе. Сейчас по законодательству чиновники могут оставаться на своем посту после 65 лет, если с ним заключают ежегодно контракт. Быкову уже продляли полномочия в 2021 году.

Ранее в Челябинской области перенесли начало осеннего призыва на 1 ноября. Информацию об этом подтвердил военком Челябинской области региона.

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