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Политика30 сентября 2022 18:56

В Челябинской области продлили контракт главе управления юстиции

Документ подписал губернатор Алексей Текслер
Андрей МОСКВИЧЕВ
Полномочия чиновника продлил Алексей Текслер

Полномочия чиновника продлил Алексей Текслер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков останется на своем посту еще на один год. Документ об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

— В соответствии с федеральным законом о государственной и гражданской службе РФ продлить срок государственной службы Быкову Валерию Петровичу по 30 сентября 2023 года. Постановление подлежит официальному опубликованию, — указано в документе.

Причина этого решения — предельный возраст для нахождения на госслужбе. Сейчас по законодательству чиновники могут оставаться на своем посту после 65 лет, если с ним заключают ежегодно контракт. Быкову уже продляли полномочия в 2021 году.

Ранее в Челябинской области перенесли начало осеннего призыва на 1 ноября. Информацию об этом подтвердил военком Челябинской области региона.

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