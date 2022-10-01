Русалки с ледяным взглядом, морские коньки и акулы: смотрим проект ледового городка в Челябинске

Челябинцы смогут побывать в ледяном аквариуме.
Администрация Челябинска презентовала визуализацию ледового городка, который построят на площади Революции.
В этом году выбрана морская тема - ледяной аквариум. Как сообщили в мэрии, проект уже разработан. Именно его предстоит воплотить в жизнь художникам и скульпторам.
Строить городок начнут в декабре.
Напомним, что конкурс на разработку проекта выиграла компания «Уральский лед» из Екатеринбурга. Предприятие предложило сделать работу за сумму в два раза меньше, чем готов был потратить город – 180 тысяч рублей.
Еще более нарядной станет в этом году Кировка. Администрация выставила на торги лот в 124 млн рублей на создание так называемого «светового потолка». Еще один контракт на 69,7 млн рублей получит компания, которая займется подсветкой уже существующих объектов на Кировке. Вот как в администрации объяснили крупные суммы на иллюминацию.
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