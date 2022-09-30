В мэрии объяснили, почему не могут направить деньги, предусмотренные на иллюминацию, на вещи для мобилизованных

Каждый декабрь Челябинск украшают к Новому году Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинцы показали готовность сплотиться и броситься на помощь мобилизованным на примере обсуждения новости о закупке иллюминации. Однако, в данном случае речь идет не только о красоте, но и о безопасности. Что касается мобилизованных, то их обеспечением занимается не город.

— Не совсем корректно утверждать, что средства будут направлены на новогоднее оформление города. Речь идет о контрактах на иллюминацию Челябинска. Осенью, зимой и весной темнеет рано и светает поздно. Нам хотелось бы, чтобы Челябинск был светлым и ярким. Как, к примеру, Москва, или Санкт-Петербург, — рассказали в пресс-службе мэрии.

В рамках контрактов будут не только покупать светящиеся конструкции, но и менять опоры освещения. Власти города хотят сделать яркими и светлыми общественные пространства во всех, даже самых отдаленных частях мегаполиса.

— Обеспечением мобилизованных граждан занимается Министерство обороны РФ. Все необходимые решения по обеспечению военных приняты и будут приниматься дальше, — добавили в мэрии.

Напомним, администрация ищет подрядчиков, которые займутся украшением Кировки к Новому году. Первый лот — контракт стоимостью 124 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на создание так называемого «Светового потолка». Еще один контракт на 69,7 млн рублей получит компания, которая займется подсветкой уже существующих объектов на Кировке. В их число входит арка, нулевая верста, карета и другие. Все это украсят гирляндами, чтобы создать объемные композиции.

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