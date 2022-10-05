Челябинским мобилизованным передали обереги в виде читательских билетов

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России» Челябинской области

Челябинская областная детская библиотека имени Маяковского передала моблизованным южноуральцам спальники и читательские билеты. Как пояснили в учреждении, последние выступят оберегами для военных.

— По давней казачьей традиции, когда казак уходил на войну, ему давали в долг монету, чтобы он вернулся живым и отдал долг. И мы подготовили читательские билеты с оберегами, чтобы солдаты, который получат этот мешок, обязательно вернулись и пришли к нам в библиотеку с этими билетами, — рассказала замдиректора библиотеки Дарья Кожевникова.

Свои спальники в рамках акции помощи также передали министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Напомним, что 30 сентября в Челябинской области начался масштабный сбор спальников и пенок для мобилизованных. С такой инициативой выступил сам губернатор Алексей Текслер. Список мест, куда можно принести свои спальники, представлен здесь.

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