К концу октября в Челябинске ожидается трехдневный снег

Снег будет идти на протяжении пяти дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец октября в Челябинске будет холодным и снежным. Как указано в прогнозе на сайте «Гисметео», температура опустится ниже нуля, а на протяжении нескольких дней будет идти снег.

— 21 октября в Челябинске температура упадет до 0 градусов. После этого вплоть до 25 октября ожидается продолжительный снег, а также минусовые температуры, — указано в прогнозе.

В ночное время суток будет еще холоднее. Так, в ночь на 27 октября и вовсе прогнозируется −8 градусов.

При этом до 21 октября ожидается теплая погода. В среднем, до 21 октября температура не будет падать ниже +10 градусов.

Кстати, несмотря на то, что отопление в Челябинске начали давать еще неделю назад, в городе по-прежнему остаются дома, где по-прежнему холодно. Почему так и что делать — поговорили в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск».

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