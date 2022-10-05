В Челябинске резко упали цены на аренду квартир

Квартиру можно снять за меньшие деньги, чем в начале года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске с начала года почти на девять процентов снизились цены на аренду жилья. Об этом рассказали эксперты в исследовании «Циан.Аналитики».

— Цена ежемесячной аренды однокомнатной квартиры в Челябинске сейчас составляет 12 тысяч рублей. В первой декаде сентября цена аренды «однушки» составляла 13 тысяч рублей в месяц, — указано в результатах исследования.

Больше всего цены на аренду вырасли в Казани, Красноярске и Москве. В то же время резкое падение стоимости зафиксировали не только в Челябинске, но также и в Перми и Волгограде.

Ранее в проект межуниверситетского кампуса, который будут строить в Челябинске убрали одну из площадок. Так в микрорайон L-Town https://www.chel.kp.ru/online/news/4950679/https://www.chel.kp.ru/online/news/4950679/.

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