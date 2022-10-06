В Челябинской области выясняют, почему водитель разбился при падении в карьер, на котором работал

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Водитель, который погиб при падении в карьер в Челябинской области, работал на том же самом карьере. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 52-летний житель Башкортостана вахтовым методом трудился на предприятии по добыче полезных ископаемых неподалеку от поселка Еленинка.

В полиции сейчас пытаются разобраться в загадочных обстоятельствах ДТП. Renault Duster вечером 5 октября ехал по временной объездной дороге на территории предприятия. По какой-то причине он проигнорировал запрещающий знак. Машина съехала с дороги, сорвалась в карьер, опрокинулась и рухнула на крышу с шестиметровой высоты. Автомобиль зажало крупными каменными блоками.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Пока непонятно, надеялся работник карьера проскочить опасный участок или по неяснй причине не знал о запрещающем проезд знаке на территории своего предприятия.

Напомним, чтобы вытащить тело погибшего из разбитой машины, пришлось использовать тяжелую технику.

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