«Этот объект априори незаконный»: рухнувший на машины автокран устанавливал киоск нелегально

Владельцы киоска скрылись, оставив его прямо поперек тротуара. Фото: Яна Даутова

Ларек, при установке которого сегодня ночью автокран придавил две машины и зацепил ЛЭП, оказался незаконным, сообщили КП-Челябинск в Отделе экономики и торговли администрации Курчатовского района.

— Этот объект априори незаконный, его ночью привезли и хотели установить, но технически не получилось, и он упал посреди тротуара. Мы выезжали на место, сделали фото, направили их с письмом в Управление благоустройства городской администрации для включения в перечень объектов, подлежащих демонтажу. Просили ускорить процедуру, чтобы это сделали уже сегодня-завтра. А далее МКУ «Городская среда» незаконный киоск уберет, — рассказала замначальника отдела экономики и торговли администрации Курчатовского района Злоказова Анжелика.

С места происшествия владельцы ларька и водитель вместе с автокраном скрылись. Управляющая компания, курирующая этот участок, готовит заявление в полицию на розыск нарушителей, поскольку при падении ларек разрушил тротуар и ограждения. В УК намерены добиваться компенсации ущерба.

Сейчас упавший киоск продолжает оставаться на тротуаре напротив дома № 24 по улице Салавата Юлаева. Незаконный объект полностью перекрывает пешеходную дорожку.

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