В Челябинской области детям мобилизованных с 7 октября начнут выплачивать по 20 тысяч рублей

Поддержать детей мобилизованных предложил губернатор Алексей Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области с 7 октября несовершеннолетним детям мобилизованных мужчин начнут выплачивать по 20 тысяч рублей. На единоразовое пособие может рассчитывать каждый ребенок в семье.

– Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты населения, – сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Ранее проект изменений закона о дополнительных мерах социальной поддержки внес на рассмотрение в законодательное собрание Челябинской области губернатор Алексей Текслер. Депутаты областного парламента инициативу поддержали.

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