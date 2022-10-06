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Политика6 октября 2022 12:27

В Челябинской области детям мобилизованных с 7 октября начнут выплачивать по 20 тысяч рублей

Деньги получит каждый ребенок в семье
Олег КОСТЕНКО
Поддержать детей мобилизованных предложил губернатор Алексей Текслер.

Поддержать детей мобилизованных предложил губернатор Алексей Текслер.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области с 7 октября несовершеннолетним детям мобилизованных мужчин начнут выплачивать по 20 тысяч рублей. На единоразовое пособие может рассчитывать каждый ребенок в семье.

– Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты населения, – сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Ранее проект изменений закона о дополнительных мерах социальной поддержки внес на рассмотрение в законодательное собрание Челябинской области губернатор Алексей Текслер. Депутаты областного парламента инициативу поддержали.

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