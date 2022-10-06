Военный комиссар Челябинской области назвал города и районы, где частичная мобилизация проходит лучше всего

Военный комиссар ответил на вопросы журналистов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области несколько городов районов положительно отличились при проведении частичной мобилизации. Они поставили больше всего добровольцев и к их работе нашли меньше всего нареканий. Список озвучил на пресс-конференции военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

– В лучшую сторону по качеству я бы отметил Магнитогорск, Троицк, Коркино, Миасс, а также Красноармейский и Кунашакский районы. Нареканий больших не было, поставку совершали своевременно и качественно. И там больше всего добровольцев, – отметил Андрей Максуров.

Всего в Челябинской области среди частично мобилизованных 21% обратились в военкоматы в качестве добровольцев, не дожидаясь повестки.

Ранее военный комиссар рассказал, что в Челябинской области нет иностранцев, которые записались бы на участие в спецоперации в качестве добровольцев.

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