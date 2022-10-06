Педагог из Челябинска поблагодарила Путина за снижение бюрократической нагрузки для учителей

Вероника Мушкарина пообщалась с президентом по видеосвязи. Фото: Министерство просвещения РФ

Учитель английского языка из челябинского академического лицея № 95 поблагодарила Владимира Путина за снижение бюрократической нагрузки. Вероника Мушкарина общалась с президентом по видеосвязи после финала конкурса «Учитель года». Педагог отметила, что теперь для работы нужно заполнять гораздо меньше документов, чем раньше.

— Это один из тех вопросов, который на протяжении многих лет поднимался профессиональным сообществом. Оптимизация должна продолжаться, нужно, чтобы от школ не требовали излишней отчетности самые различные инстанции, чтобы все было стандартизировано, — подчеркнул Путин.

В министерстве просвещения напомнили, что сегодня учителям необходимо заполнить пять документов, а именно:

— рабочая программа учебного предмета;

— журнал успеваемости;

— журнал внеурочной деятельности;

— план воспитательной работы;

— характеристика на обучающегося.

Напомним, Вероника Мушкарина вошла в число призеров всероссийского конкурса «Учитель года». Она стала одной из пяти финалистов, которых назначили советниками министра просвещения России.

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