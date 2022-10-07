Зимой челябинцы будут лететь в Москву через Внуково

Также во Внуково будут прилетать рейсы из Екатеринбурга Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания Россия переводит свои рейсы в Москву в аэропорт Внуково. Так, уже зимой самолеты из Челябинска будут прилетать в столицу по этому маршруту.

— В зимнем сезоне отсюда будут начинаться и маршруты в Екатеринбург и Челябинск, которые до конца октября еще вылетают из Шереметьево, — объяснили в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, «Россия» продолжит переводить свои рейсы из Шереметьево во Внуково. Так, уже в ноябре по этому маршруту будут летать самолеты из столицы в Казань.

Ранее в Челябинске ограничат движение по Проспекту Победы. Часть дороги перекроют с 7 октября.

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