Пока только фельдшеров: в Челябинской области начали мобилизовать медиков

Пока мобилизовали только несколько медиков.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области под частичную мобилизацию уже попали несколько медицинских работников. Пока речь идет только о нескольких специалистах, но списки для отправки уже готовят. Об этом сообщил военком региона Андрей Максуров.
– По врачам: у нас есть два или три человека, которые уже мобилизованы. Здесь с министерством здравоохранения у нас плотное взаимодействие. Чтобы гражданское население своевременно получало качественную квалифицированную медицинскую помощь, мы ценных или точечных сотрудников ни в коем случае, даже если подлежат мобилизации, не будем привлекать к таким мероприятиям. Министерство здравоохранения нам дало определенный список личного состава, который при разнарядке к нам поступит. Этих сотрудников и будем в первую очередь, скажем так, оформлять на поставку в вооруженные силы РФ, – сообщил Максуров.
Пока в основном привлекают фельдшеров. Но уточняют, если будет команда формировать медицинские батальоны, будут призывать хирургов и терапевтов.
Ранее мы сообщали, что план по частичной мобилизации в регионе выполнен на 70%.
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