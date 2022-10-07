Пока только фельдшеров: в Челябинской области начали мобилизовать медиков

Пока мобилизовали только несколько медиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области под частичную мобилизацию уже попали несколько медицинских работников. Пока речь идет только о нескольких специалистах, но списки для отправки уже готовят. Об этом сообщил военком региона Андрей Максуров.

– По врачам: у нас есть два или три человека, которые уже мобилизованы. Здесь с министерством здравоохранения у нас плотное взаимодействие. Чтобы гражданское население своевременно получало качественную квалифицированную медицинскую помощь, мы ценных или точечных сотрудников ни в коем случае, даже если подлежат мобилизации, не будем привлекать к таким мероприятиям. Министерство здравоохранения нам дало определенный список личного состава, который при разнарядке к нам поступит. Этих сотрудников и будем в первую очередь, скажем так, оформлять на поставку в вооруженные силы РФ, – сообщил Максуров.

Пока в основном привлекают фельдшеров. Но уточняют, если будет команда формировать медицинские батальоны, будут призывать хирургов и терапевтов.

Ранее мы сообщали, что план по частичной мобилизации в регионе выполнен на 70%.

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