Военком Челябинской области Андрей Максуров заявил, что мобилизация идет по плану
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
План по частичной мобилизации в Челябинской области выполнен на 70%. Об этом сегодня, 6 октября, рассказал военком региона Андрей Максуров.
— Челябинская область имеет определенное задание по мобилизации, сейчас оно выполнено примерно на 70%, — заявил Максуров.
На пресс-конференции он также добавил, что лучше всех с набором мужчин справляются Магнитогорск, Троицк и Коркино. А кроме мобилизованных в зону СВО отправляют и батальоны добровольцев.
Максуров также ответил на вопрос о пересечении границ. Для того, чтобы выехать за пределы России, мужчинам необходимо взять справку в военкомате о том, что они не подлежат мобилизации.
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