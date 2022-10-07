Челябинский депутат Госдумы передал мобилизованным спецтехнику

Мобилизованным передали электрогнераторы и тепловые пушки Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы от Челябинской области, передал мобилизованным спецтехнику. Об этом рассказал сам депутат в соцсетях после посещения воинской части в Чебаркуле.

— В Чебаркульском гарнизоне провели встречу с активистами военно-шефской работы из Южноуральска и Златоуста. Передали шефскую помощь для нашей гвардейской дивизии. Подписали соглашение о правовой поддержке, — пишет Вяткин в своем telegram-канале.

Так мобилизованные получили электрогнераторы и тепловые пушки, а также квадрокоптеры и другое снаряжение. Правовую помощь военнослужащим будет оказывать Адвокатская палата Челябинской области.

Ранее региональный омбудсмен Юлия Сударенко посетила учебный центр Елань и 32-ой военный городок в Свердловской области. Там находятся мобилизованные южноуральцы.

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