В Челябинской области пройдут занятия по тактической медицине

Обучать будут первой помощи Фото: Олег ЗОЛОТО

В Миасском военном комиссариате пройдут вводные занятия по тактической медицине. Об этом рассказали в городской администрации.

— 10 и 12 октября состоится вводное занятие по тактической медицине. Его могут посетить все желающие старше 22 лет. При себе обязательно иметь паспорт, — объяснили в мэрии.

Желающим расскажут о том, как оказывать первую доврачебную помощь на поле боя. В частности, объяснят, что стоит собирать в аптечку при мобилизации, как накладывать жгуты или как эвакуировать раненого.

Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин передал мобилизованным спецтехнику. Об этом рассказал сам депутат в соцсетях после посещения воинской части в Чебаркуле.

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