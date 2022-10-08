Владимир Путин наградил званиями заслуженных врачей из Челябинской области

Звания получат четверо врачей из областной больницы и госпиталя для ветеранов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир Путин присвоил четырем челябинским медикам почетное звание «Заслуженный врач России». Указ с подписью президента появился на официальном портале правовой информации.
Так, звания удостоились сотрудники Челябинской областной клинической больницы Владимир Залавин и Валерия Тюльганова.
Также «заслуженными врачами России» признаны Ольга Сидоренко и Илья Скрипниченко из областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн.
Ранее в Челябинской области под частичную мобилизацию попали несколько медицинских работников. Пока речь идет только о нескольких специалистах, но списки для отправки уже готовят.
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