На челябинском участке трассы М5 произошло смертельное ДТП

Сейчас движение восстановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трассе М5 Уфа-Челябинск весь день стоит в пробках из-за ряда ДТП. Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, одно из них стало смертельным.

— ДТП произошло в 09:30 на территории Ашинского района. Водитель, управляя «Лада Калина», по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным «КАМАЗом» и Ford F-MAX, — рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажир «Лады» скончались на месте происшествия. При этом из-за аварии образовалась пробка из автомобилей. Движение удалось восстановить в полном объеме ближе к 11 часам утра.

Ранее в Челябинской области сотрудники ГИБДД остановили фуру с пьяным водителем. Прибор показал, что пары в выдыхаемом им воздухе превышали допустимую норму более чем в 8 раз.

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