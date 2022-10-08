Челябинскому львенку Севе исполнился год

Фото: пресс-служба Челябинского зоопарка

Львенку Севе, которого год назад привезли в челябинский зоопарк, исполнился год. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

— Одна из традиций празднования Дня Рождения — листать альбомы с детскими фотографиями именинника и вспоминать забавные факты о нём. Детство нашего питомца еще не закончилось, но нам уже сейчас есть что вспомнить, — пишут сотрудники.

Сева изначально не челябинский — его привезли сюда из барнаульского зоопарка. Животного перевозили больше суток. Сначала он не сразу привык к вниманию от челябинцев, но сейчас Сева уже адаптировался и активно играется в вольере.

Ранее Владимир Путин присвоил четырем челябинским медикам почетное звание «Заслуженный врач России». Указ с подписью президента появился на официальном портале правовой информации.

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